La Savino del Bene Scandicci continua a regalare emozioni in Europa. Ed a Kaliningrad – per il quarto turno della fase a gironi della CEV Champions League Volley 2020 – Malinov e compagne di emozioni ne hanno avute decisamente parecchie, come sottolinea il risultato della gara, con le toscane che sono riuscite ad imporsi al tie-break sul campo del Lokomotiv Kaliningrad Region, dopo oltre due ore di gioco.

Luca Cristofani scende in campo con la diagonale Malinov-Stysiak, Bricio e Pietrini in banda, Lubian e Stevanovic al centro con Merlo libero. L’andamento della gara rispecchia proprio quello di un saliscendi di emozioni degno delle migliori montagne russe: le toscane entrano col piglio giusto in campo, conquistandosi facilmente il primo parziale, ma le padroni di casa non ci stanno e nella seconda frazione si portano avanti 15-12. Dopo il time-out, Scandicci ritrova la parità sul 17-17 prima e mette la freccia sul 19-21, ma sul finale subisce l’assalto russo, e dal 21-23 Kaliningrad rimette le cose in pari conquistando il secondo set sul 25-23.

Terzo parziale in cui regna l’equilibrio nelle fasi iniziali, fino al primo break sull’ 11-13 delle toscane, che comandano le ostilità fino al 21-25. Quando sembra tutto in discesa per le ospiti, ecco la reazione veemente del Lokomotiv: partenza sprint sul 9-2 e set in mano alle russe, che conquistano la quarta frazione sul 25-16 e portano il discorso al decisivo tie-break.

Quinto set non adatto ai deboli di cuore. Kaliningrad ha tutta l’inerzia della gara dalla sua parte, ed inizia come aveva terminato il set precedente: sul 10-6 delle padroni di casa sembra tutto perduto, ma Scandicci non è mai doma, ed in un amen rimette tutto in parità e con Pietrini e Stysiak sugli scudi, trova il definitivo 15-12 e conquista due punti pesantissimi che proiettano in doppia cifra le toscane. Dieci punti in quattro giornate, bottino pieno di vittorie e primo posto ancora al sicuro.



