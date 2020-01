Serata decisamente positiva per le compagini italiane impegnate nella quarta giornata delle fase a gironi della CEV Champions League Volley 2020.

Dopo la vittoria al tie-break della Savino del Bene Scandicci, arriva anche la netta vittoria dell’ A. Carraro Imoco Conegliano, che davanti al proprio pubblico del PalaVerde di Villorba, piega in tre set le rumene del CSM Volei Alba Blaj, trova il terzo 3-0 in Europa dopo quelli in Romania e Francia, la quarta vittoria in altrettante partite, ed 11 punti sui 12 disponibili, consolidando il primo posto nel girone.

Daniele Santarelli opta per il sestetto formato dalla diagonale Wolosz-Egonu, Ogbogu-Folie al centro, Sylla ed Hill in posto quattro, con Fersino libero, lasciando a riposo Monica De Gennaro. La partita è praticamente a senso unico, salvo le prime battute iniziali del primo set, ma da lì in poi le pantere comandano il gioco dall’inizio alla fine. Da sottolineare i 16 punti messi a segno da Raphaela Folie, miglior realizzatrice per le campionesse del mondo.

Giovedì toccherà alla Igor Gorgonzola Novara scendere in campo: al PalaIgor arrivano le tedesche dell’Allianz MTV Stuttgart, prime nella pool C due punti davanti le gaudenziane; a Chirichella e compagne serve una vittoria per scavalcare le ospiti in classifica e non compromettere la qualificazione.



