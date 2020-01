Dopo le prime due giornate di ritorno del campionato, che hanno aperto ufficialmente gli impegni di club nel 2020, arriva anche il primo appuntamento europeo per le nostre compagini in CEV Champions League Volley 2020. Per la quarta giornata della fase a gironi, le prime a scendere in campo saranno Savino Del Bene Scandicci e A.Carraro Imoco Conegliano.

Le toscane sono chiamate alla trasferta più lunga del girone, andando in Russia a far visita al Lokomotiv Kaliningrad Region, terza forza del girone con quattro punti in tre giornate. Malinov e compagne, si presentano alla sfida forti del primo posto nella pool B, con tre vittorie in altrettante gare giocate, ed avendo già battuto le russe all’esordio casalingo europeo al PalaEstra di Siena, 3-1 lo scorso 27 novembre. Le padroni di casa, rispetto alla gara di andata, avranno un’arma in più, Tatyana Kosheleva, acquistata da Kaliningrad la scorsa settimana e che ha vestito la maglia di Scandicci nella passata stagione.

Le pantere di Daniele Santarelli, anch’esse in testa alla classifica del proprio girone ed in testa al campionato italiano, ospiteranno mercoledì sera al PalaVerde di Villorba il CSM Volei Alba Blaj, finalista dello scorso anno in CEV Cup, che ha guadagnato i primi punti della pool D nell’ultima giornata, con la vittoria a Budapest sul Vasas. Wolosz e compagne, che hanno già superato a domicilio le rumene per 3-0 a novembre, avranno anche il vantaggio di scendere in campo sapendo già il risultato tra Nantes e Budapest, in programma questa sera in Francia alle 19.30.

Giovedì sarà il turno dell’ Igor Gorgonzola Novara, campione in carica del torneo, che al PalaIgor affronterà le prime in classifica della pool C, l’ Allianz MTV Stuttgart. Una vittoria netta delle piemontesi, che devono vendicare la sconfitta in Germania per 3-1, porterebbe le ragazze di Barbolini al primo posto – ora seconde a cinque punti, due dietro le tedesche – mentre un’ eventuale sconfitta potrebbe complicare decisamente il discorso qualificazione.

CEV CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2020

IL PROGRAMMA DELLA 4^ GIORNATA

Pool A

Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) – LP Salo (FIN) 22/01

Budowlani Lodz (POL) – Fenerbahce Opet Istanbul (TUR) 22/01

Classifica: Eczacibasi Vitra Istanbul 8 (3-0), Fenerbahce Opet Istanbul 4 (1-1), Budowlani Lodz 3 (1-2), LP Salo 0 (0-2).

Pool B

VakifBank Istanbul (TUR) – Nova KBM Branik Maribor (SLO) 23/01

Lokomotiv Kaliningrad Region (RUS) – Savino Del Bene Scandicci mercoledì 22 gennaio, ore 18.00 italiane

Classifica: Savino Del Bene Scandicci 8 (3-0), Vakifbank Istanbul 6 (2-1), Lokomotiv Kaliningrad Region 4 (1-2), Nova KBM Branik Maribor 0 (0-3).

Pool C

Igor Gorgonzola Novara – Allianz MTV Stuttgart (GER) giovedì 23 gennaio ore 20.30

LKS Commercecon Lodz (POL) – Khimik Yuzhny (UKR) 23/01

Classifica: Allianz MTV Stuttgart 7 (2-1), Igor Gorgonzola Novara 5 (2-1), LKS Commercecon Lodz 5 (2-1), Khimik Yuzhny 1 (0-3).

Pool D

A. Carraro Imoco Conegliano – CSM Volei Alba Blaj (ROU) mercoledì 22 gennaio, ore 20.30

Nantes VB (FRA) – Vasas Obuda Budapest (HUN) 21/01

Classifica: A. Carraro Imoco Conegliano 8 (3-0), Nantes VB 6 (2-1), CSM Volei Alba Blaj 3 (1-2), Vasas Obuda Budapest 1 (0-3).

Pool E

Dinamo Moscow (RUS) – Maritza Plovdiv (BUL) 23/01

RC Cannes (FRA) – Uralochka NTMK Ekaterinburg (RUS) 21/01

Classifica: RC Cannes 8 (3-0), Dinamo Moscow 6 (2-1), Uralochka NTMK Ekaterinburg 3 (1-2), Maritza Plovdiv 1 (0-3).

LE DATE

Fase a gironi:

1^ giornata: 19-21/11

2^ giornata: 26-28/11

3^ giornata: 17-19/12

4^ giornata: 21-23/01

5^ giornata: 04-06/02

6^ giornata: 18/02

Quarti di finale: andata 03-05/03, ritorno 10-12/03

Semifinale: andata 24-26/03, ritorno 07-09/04

Finale: 16-17/05

Valuta questo articolo