Il caso Cavani sta tenendo banco in queste ore in casa PSG. Il Matador non sembra rientrare nei piani tecnici del club, dato che Tuchel gli preferisce spesso e volentieri Icardi. Il padre dell’attaccante ha dunque preso la situazione in mano, tuonando verso i vertici del club parigino. Parlando ai microfoni di El Chiringuito, il signor Cavani ha auspicato il suo passaggio all’Atletico di Simeone.

“Mio figlio vuole andare all’Atletico Madrid. Sta giocando 3-6 minuti. Questo è ingiusto per lui. Il Psg non vuole venderlo perché vuole averlo a disposizione per la Champions League. Lui vuole andare via perché ha bisogno di giocare. Andare all’Atletico Madrid da Simeone secondo me sarebbe la scelta migliore. Con il Cholo tutti i giocatori danno il massimo vista la sua grande personalità”.

