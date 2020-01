Negli ultimi giorni si parla tanto del clamoroso ritorno di Francesca Piccinini, che ha deciso di sposare il progetto di Busto Arsizio a pochi mesi dal suo annuncio del ritiro dall’attività agonistica. La 41enne italiana non è riuscita a stare troppo lontana dal campo ma non tutti vedono di buon occhio questo ritorno.

Dopo le dichiarazioni del ct Mazzanti, che esclude la Piccinini dal progetto olimpico, sono le parole di Caterina Bosetti a creare un po’ di scompiglio nel mondo della pallavolo: “credo che l’operazione fatta da Busto Arsizio sia esclusivamente mediatica, per ottenere più attenzione. Anche perché ritengo che Busto sia la squadra più solida e che gioca la miglior pallavolo del campionato dopo Conegliano. A gennaio solitamente si vanno ad effettuare operazioni per correggere gli errori commessi nel mercato estivo e non mi sembra sia questo il caso“, le parole della pallavolista a La Provincia di Cremona.

