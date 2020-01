Rientrato allarme per Castrovilli: il centrocampista della Fiorentina, costretto ad abbandonare ieri il campo da gioco per stato confusionale, ha rassicurato tutti i fan sui social. Il calciatore ha trascorso la notte in ospedale, dove è stato sottoposto ad una serie di accertamenti.

“Ragazzi grazie per i tanti messaggi che mi state inviando in queste ore. E’ stato solo un grande spavento, presto tornerò in campo. Grazie allo staff sanitario per il supporto“, ha scritto su Instagram.

