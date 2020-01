Non è ancora stata fatta chiarezza sulla morte di Marco Pantani: dopo il decesso del Pirata, nel 2004, si sta cercando di fare chiarezza e andare a caccia della verità, tra casi chiusi e poi riaperti.

Oggi, in audizione davanti alla commissione parlamentare Antimafia, Fabio Miradossa, spacciatore che consegnò a Pantani l’ultima dose prima della morte, ha così espresso il suo parere: “se ne parlava spesso. Lui ha sempre detto che non si era mai dopato. Nei dettagli non entrava mai, però ero convinto che lui era alla ricerca, stava facendo qualcosa per trovare la verità, ma questa è una mia convinzione. Non ci aveva per niente messo una pietra sopra. Più determinato che rassegnato? Sì“.

