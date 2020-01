Nelle ultime ore, il nome di Delonte West è tornato, tristemente, al centro delle cronache sportive. L’ex giocatore NBA, ritiratosi da alcune stagioni, è apparso in due video circolati sui social: nel primo viene picchiato a sangue in strada, nel secondo si ritrova ammanettato dalla polizia. Per quanto riguarda il secondo filmato, si è risalita all’identità dell’uomo che ha girato il video, risultato essere un poliziotto del Maryland, sospeso in seguito alla condivisione del filmato.

