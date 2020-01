Cala il sipario sulla carriera di Caroline Wozniacki, l’ex numero uno al mondo lascia il tennis dopo la sconfitta subita nel terzo turno degli Australian Open al cospetto della tunisina Ons Jabeur.

Aveva già annunciato il suo addio a dicembre, prolungando la propria carriera fino allo slam australiano, sottolineando come sarebbe stato il suo ultimo impegno. Si spengono i riflettori dunque su una carriera esaltante, impreziosita da 30 titoli WTA, con il suo unico trionfo in un Grande Slam nel 2018 a Melbourne Park. Queste le parole della Wozniacki dopo l’ultimo match: “immagino che sia così come doveva essere, ho avuto esperienze incredibili in campo, fan fantastici e tanto sostegno da parte della mia famiglia, specialmente da mio padre che mi ha allenato in tutti questi anni. Di solito non piango. Ho dei ricordi speciali che apprezzerò, è stata una bella cavalcata, ma sono pronta per il prossimo capitolo, pronta per quello che verrà“.

