Una nuova avventura in panchina per Mauro German Camoranesi, pronto a rimettersi in pista sulla panchina del Tabor Sezana.

L’italo-argentino è da ieri ufficialmente l’allenatore della formazione slovena, con cui ha firmato un contratto fino al 2021. Due anni dopo l’ultima esperienza con i Cafetaleros in Messico, Camoranesi ricomincia dalla Slovenia. Questa la nota ufficiale del club: “Mauro German Camoranesi è il nuovo allenatore della squadra. L’italo-argentino 43enne ha firmato il contratto fino al giugno 2021. L’attuale allenatore, Almir Sulejmanovic, subentrerà come primo assistente. Benvenuto Mauro!”.

Valuta questo articolo