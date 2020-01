Il conto alla rovescia può finalmente iniziare, manca pochissimo per la prima gara della stagione 2020 di MotoGp. Marc Marquez difenderà il titolo lottando contro i suoi agguerriti rivali, che non vorranno permettergli di vincere con estrema facilità come accaduto lo scorso anno.

Il mondiale 2020 inizierà il 6 marzo in Qatar, adesso è ufficiale. E’ stato infatti confermato il calendario del Campionato del Mondo di MotoGp 2020, nel quale non si registra nessuna variazione rispetto a quello provvisorio dello scorso dicembre. 20 gare con le grandi novità del Gp di Buriram e della Finlandia.

Questo il calendario completo del Mondiale MotoGp:

8 marzo Gp Qatar (notturna) – Losail International Circuit;

22 marzo Gp Thailandia – Chang International Circuit;

5 aprile Gp delle Americhe – Circuit of the Americas;

19 aprile Gp Argentina – Termas de Rio Hondo;

3 maggio Gp Spagna – Circuito de Jerez-Angel Nieto;

17 maggio Gp Francia – Le Mans;

31 maggio Gp Italia – Autodromo del Mugello;

7 giugno Gp Catalunya – Barcelona-Catalunya;

21 giugno Gp Germania – Sachsenring;

28 giugno Gp Olanda – TT Circuit Assen;

12 luglio Gp Finlandia (soggetto a omologazione FIM)- KymiRing;

9 agosto Gp Repubblica Ceca – Automotodrom Brno;

16 agosto Gp Austria – Red Bull Ring-Spielberg;

30 agosto Gp Gran Bretagna – Silverstone;

13 settembre Gp San Marino e Riviera di Rimini – Misano World Circuit-Marco Simoncelli;

4 ottobre Gp Aragon – MotorLand Aragon;

18 ottobre Gp Giappone – Twin Ring Motegi;

25 ottobre Gp Australia – Philip Island;

1 novembre Gp Malesia – Sepang International Circuit;

15 novembre Gp Comunità Valenciana – Comunitat Valenciana Ricardo Tormo.

