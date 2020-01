Riccardo Saponara è un nuovo calciatore del Lecce. Il trequartista si trasferirà nelle prossime ore dal Genoa al club pugliese, affare già ufficializzato, con tanto di contratti depositati in Lega. Si tratta dell’ennesimo cambio di casacca per Saponara, il quale dopo l’exploit di Empoli sembra non riuscire a trovare la giusta collocazione per le sue innegabili qualità tecniche. Adesso alla corte di Liverani il trequartista spera di trovare un po’ di continuità d’utilizzo, magari al fianco di un altro talento sinora non totalmente espresso come Babacar.

Valuta questo articolo