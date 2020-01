L’avventura di Alessandro Florenzi con la maglia della Roma potrebbe essere arrivata al capolinea, considerando lo scarso minutaggio che Fonseca continua a ‘regalare’ al capitano giallorosso.

Sulle sue tracce si è messo il Valencia, che ha avviato i primi contatti con l’agente del calciatore per valutare modalità e cifre in cui si potrebbe fare l’operazione. La Roma non si opporrebbe, ma l’offerta dovrà essere comunque congrua al valore di Florenzi.

