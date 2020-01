Alessandro Florenzi lascia la Roma, l’ormai ex capitano giallorosso si trasferisce al Valencia con la formula del prestito secco fino a giugno, senza diritto né obbligo di riscatto a favore degli spagnoli.

Una scelta fatta per poter giocare con continuità e non perdere l’Europeo, considerando la scarsa fiducia manifestatagli da Fonseca nelle ultime settimane. L’agente Lucci è riuscito a convincere tutte le parti in causa, accontentando le società e il calciatore, pronto adesso per una nuova avventura lontano dall’Italia.

