La Roma è pronta a chiudere un nuovo colpo di mercato. Scartata l’ipotesi Suso, sfumata la trattativa per Politano, i giallorossi hanno ottenuto l’ok dal Barcellona per il trasferimento di Carles Perez. L’operazione dovrebbe essere finalizzata per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Il Barcellona ha voluto inserire un diritto di prelazione futura che permetterà di pareggiare qualsiasi offerta venga fatta alla Roma per prelevare il talentuoso esterno spagnolo.

