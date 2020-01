Matteo Politano è un giocatore del Napoli, il club azzurro ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno italiano dall’Inter.

Dopo il mancato passaggio alla Roma nell’ambito dello scambio con Spinazzola, l’ormai ex giocatore nerazzurro inizia una nuova avventura agli ordini di Gennaro Gattuso, mettendosi a disposizione per il prossimo match di campionato. Intanto, il Napoli prova a rinforzare anche il reparto difensivo, mettendo nel mirino Ricardo Rodriguez. Definitivamente sfumato il suo trasferimento al Fenerbahce, lo svizzero potrebbe vestirsi d’azzurro, ma il Milan non accetta la formula del prestito proposta dal Napoli. I rossoneri aprono solo ad un prestito con obbligo di riscatto, dunque bisognerà trattare per giungere alla fumata bianca.

