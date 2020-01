Il Napoli ha il suo nuovo attaccante, ma non potrà usufruirne fino alla prossima stagione. Il club azzurro ha raggiunto praticamente l’accordo con la Spal per Andrea Petagna, che domani potrebbe già sostenere le visite mediche a Villa Stuart.

Ultimi dettagli da sistemare, ma le parti hanno già raggiunto un accordo che verrà ratificato probabilmente nella giornata di oggi. Stando a quanto riporta Gianlucadimarzio.com, Petagna rimarrà in prestito alla Spal fino a giugno, per poi trasferirsi a Napoli in estate.

Valuta questo articolo