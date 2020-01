Dopo lo scambio non andato a buon fine tra Politano e e Spinazzola, arriva un’importantissima svolta di mercato. Per l’esterno dell’Inter si è infatti inserito il Napoli, che sembra aver trovato l’accordo col calciatore . 2 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2024 per Politano, che ha accettato l’offerta del Napoli ed è pronto al trasferimento in prestito con obbligo di riscatto.

