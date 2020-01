Il primo colpo del mercato invernale del Napoli si avvicina sempre di più. È ormai questione di giorni e poi Stanislav Lobotka sarà un nuovo calciatore al servizio di Gennaro Gattuso. La conferma è arrivata dal Celta Vigo che, come già annunciato dal tecnico Garcia Junyent in conferenza stampa, ha deciso di escludere il calciatore dai convocati per la sfida contro l’Osasuna. Il club ha ritenuto Lobotka troppo ‘distratto’ dalle voci di mercato per rendere al meglio. Chiaro segnale dello stato avanzato della trattativa fra il club galiziano e il Napoli.

