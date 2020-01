Mentre prepara l’arrivo di Lobotka, il Napoli rinforza la propria mediana con un nuovo nome: in serata è attesa la firma di Diego Demme. Il centrocampista tedesco, capitano del Lipsia, vestirà d’azzurro per 10 milioni più 3 di bonus versati nelle casse del club tedesco. I tifosi azzurri sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte: il nome Diego gliel’ha dato il papà calabrese, ma tifoso del Napoli, in onore di Maradona, mentre il giocatore ha già passato più volte le proprie vacanze all’ombra del Vesuvio poichè innamorato della città.

