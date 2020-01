Il Napoli è sempre più vicino ad Andrea Petagna, il club azzurro ha quasi raggiunto l’accordo con la Spal per l’acquisto dell’attaccante ex Atalanta, che rimarrà comunque in prestito a Ferrara fino a giugno.

Ballano due milioni tra domanda e offerta, ma la fumata bianca è sempre più vicina, con De Laurentiis pronto a versare nelle casse della Spal ben 17 milioni più bonus. Petagna ha già raggiunto l’intesa con il Napoli, trovando l’accordo sia sull’ingaggio che sui diritti d’immagine, clausola che interessa particolarmente a DeLa. In giornata previsti ulteriori contatti, con l’obiettivo di chiudere il trasferimento entro oggi.

