Match day per il Milan, impegnato in campionato contro la Sampdoria, ma anche giornata di mercato per Boban e Maldini, impegnati sul rafforzamento della difesa.

Si attendono risposte nelle prossime 24/48 ore da Todibo e dal Barcellona, il club rossonero ha deciso di aspettare non più di pochi giorni il difensore classe 1999, prima di virare su altri obiettivi. Sul blaugrana c’è anche vigile il Monaco, ma il Milan non ha intenzione di partecipare ad aste, dunque attende una risposta entro mercoledì prima di cambiare profilo. Intanto sul fronte uscite si registra l’interesse dell’Atalanta per Mattia Caldara, finito ai margini della squadra dopo il lungo infortunio. Un’operazione tutt’altro che semplice, che potrebbe concretizzarsi solo nel caso in cui il Milan trovasse un sostituto.

