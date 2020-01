La strada per arrivare a Todibo si complica, il Milan spinge ma il difensore del Barcellona non sembra convinto di accettare la destinazione rossonera, continuando a prendere tempo.

Una situazione di empasse che non esalta Boban e Maldini, che restano fermi sulla formula di prestito con diritto di riscatto già presentata al club spagnolo. Il giocatore è partito per l’Arabia dove si giocherà la Supercoppa di Spagna e, al momento, non ha dato aperture significative al Milan, preferendo scegliere lo Schalke dove giocherebbe sei mesi per poi rientrare al Barcellona. Il club rossonero proverà comunque a stringere e, nel caso in cui la trattativa dovesse fallire, si lancerebbe su un altro profilo per la difesa.

