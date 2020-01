L’avventura di Suso al Milan sembra destinata a concludersi molto presto. L’esterno spagnolo è ormai fuori dai piani di Pioli che lo ha tenuto in panchina nelle ultime partite, rendendo lampante il fatto che, per il Milan, Suso non è più un calciatore indispensabile. L’ex Liverpool può dunque partire negli ultimi giorni di mercato, con il Siviglia pronto all’offerta. Le due società stanno trattando sulla base di un prestito di 18 mesi, in merito al quale va chiarita la formula del riscatto: il Milan chiede l’obbligo, il Siviglia vorrebbe il diritto, ma sembra poter cambiare idea.

