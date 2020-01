L’idea è nata nella giornata di ieri, quando tra Roma e Milan si è cominciato a discutere di uno scambio tra Cengiz Under e Suso.

Il turco piace eccome ai rossoneri, così come lo spagnolo ai giallorossi: per questo motivo le società hanno iniziato i colloqui per provare ad imbastire l’operazione. La formula potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, così da permettere a Milan e Roma di valutare i due giocatori fino a giugno, per poi decidere se riscattarli o meno. Più complicata la possibilità che i rossoneri acquistino a titolo definitivo Under, dovrebbe infatti prima uscire un altro attaccante per avere i soldi poi da offrire alla Roma.

