Mossa a sorpresa del Milan nelle ultime ore di mercato, il club rossonero infatti non prenderà Antonee Robinson dal Wigan.

Si è complicata la trattativa per l’esterno inglese, nonostante il suo arrivo oggi in Italia per sostenere le visite mediche. Al suo posto, la società del Fondo Elliott ha deciso di far rientrare dal prestito al Torino Diego Laxalt, che ha rifiutato di trasferirsi alla Fiorentina per soli quattro mesi. L’uruguaiano dunque torna al Milan, dopo averlo sfidato in Coppa Italia solo pochi giorni fa.

