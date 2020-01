Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic a sistemare l’attacco, quello di Kjaer per sostituire Caldara in difesa, il prestito di Borini e il cambio Begovic-Reina nel ruolo di secondo portiere, il Milan continua a sistemare la propria rosa dedicandosi al mercato in uscita. I rossoneri vogliono tagliare i profili in eccesso, particolarmente se in grado di portare una plusvalenza utile al bilancio della società. Il nome nuovo sulla lista dei partenti è quello di Ricardo Rodriguez, terzino svizzero finito nel mirino del PSV. Il club olandese sembra aver trovato l’accordo con i rossoneri sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni. Il calciatore, in vista dell’Europeo e dello scarso minutaggio al Milan, sarebbe propenso a cambiare aria.

Valuta questo articolo