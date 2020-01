Continua il piano di sfoltimento della rosa in casa Milan. Dopo la cessione di Caldara e l’addio di Borini, un nuovo nome lascia la squadra: Pepe Reina è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto all’Aston Villa. I rossoneri hanno già individuato il possibile sostituto scandagliando il mercato estero. Scartata la pista Viviano, così come quelle che portavano ad Hart e Fabianski, il Milan ha scelto Asmir Begovic, portiere del Bournemouth in prestito al Qarabag. Il gigante bosniaco, titolare della nazionale est europea con Pjanic e Dzeko, ha vestito in carriera le maglie di Stoke City e Chelsea.

