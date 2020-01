Krzysztof Piatek è finito concretamente sul mercato in uscita del Milan, il club rossonero infatti non fa mistero di volersi liberare dell’attaccante polacco provando a racimolare una cifra consistente da reinvestire poi per un difensore centrale.

L’arrivo di Ibrahimovic toglie spazio all’ex Genoa, che sta adesso valutando le possibili destinazioni. Sulle sue tracce c’è l’Aston Villa, che ha già incontrato ieri i dirigenti del Milan presentando un’offerta di 30 milioni di euro per acquistare Piatek a titolo definitivo. Toccherà adesso a Maldini e Boban valutare la proposta, per poi dare una risposta alla società di Premier.

