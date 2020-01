Il Milan lavora non solo per il presente, ma anche per il futuro. Il club rossonero infatti ha messo gli occhi su Dani Olmo, calciatore spagnolo classe ’98 di proprietà della Dinamo Zagabria.

Primi contatti nella giornata di ieri tra la società di via Aldo Rossi e gli agenti del trequartista iberico, che arriverebbe a Milano però solo in estate. La richiesta dei croati però al momento è elevata, servono 30 milioni per vestire di rossonero Dani Olmo, autore di 3 gol quest’anno in campionato. Il Milan vorrebbe però spendere molto meno, una cifra congrua per un giocatore in scadenza di contratto nel giugno del 2021.

