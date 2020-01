Il Milan punta al futuro, con un occhio sempre attento al presente e alle occasioni che in quest’ultima settimana di mercato potrebbero spuntare.

Il club rossonero segue sempre da vicino Dani Olmo, talento spagnolo della Dinamo Zagabria che piace eccome a Zvonimir Boban, impegnato negli ultimi giorni in una serie di colloqui con la società croata. L’intenzione è quella di prendere Olmo in estate, ma a condizioni favorevoli e vantaggiose, senza farsi trascinare in un’asta sanguinosa. Oltre allo spagnolo però, sul taccuino del Milan sono finiti anche Matias Zaracho, trequartista argentino classe ’98 del Racing di Avellaneda, e Florentino, centrocampista classe ’99 del Benfica. Talenti interessanti, su cui Boban e Maldini prenderanno una decisione nei prossimi giorni.

