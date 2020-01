“Paquetà è un professionista serissimo e oltretutto un ragazzo molto sensibile e responsabile. Sta vivendo un periodo di appannamento, si rende conto di non essere al meglio, si è confrontato con l’allenatore ed è stato deciso di non convocarlo per questa partita. Ma non c’è alcun tipo di problema“. Si è espresso così il direttore sportivo del Milan Frederic Massara ai microfoni di Sky Sport in merito alle voci di mercato che danno Lucas Paquetà lontano dal Milan. “Il Psg interessato a lui? Queste sono voci che diventano sempre più intense con l’avvicinarsi della scadenza del mercato. Noi siamo contenti di Lucas – ha aggiunto – E siamo sicuri che potrà dare un grande contributo a questa squadra. Poi è fisiologico che ci possano essere dei momenti di difficoltà“.

