Il Milan ha trovato il difensore che cercava, si tratta di Simon Kjaer. Raffreddatasi la pista Todibo e ceduto Caldara all’Atalanta, il club rossonero aveva necessità di inserire un altro giocatore nel reparto difensivo, così ha chiuso per il danese che arriva dal Siviglia via Atalanta, avendo trascorso a Bergamo gli ultimi sei mesi in prestito.

Cinque le presenze collezionate in maglia nerazzurra in campionato, a cui se ne aggiunge una in Champions League. Nuovo rinforzo dunque per Pioli, che avrà a disposizione Kjaer a partire dalla prossima settimana.

Valuta questo articolo