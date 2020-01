Inamovibile negli ultimi anni con qualsiasi allenatore si sia seduto sulla panchina del Milan, ma non con Stefano Pioli. L’attuale tecnico dei rossoneri ha iniziato la sua rivoluzione facendo accomodare Suso in panchina, preferendogli la corsa e l’imprevedibilità di Castillejo. Scelta che per ora sembra pagare. Le due eslcusioni contro Cagliari e Udinese però hanno aperto un caso: Suso non è più utile alla causa Milan? Possibile, come l’ipotesi che possa partire in caso di una buona offerta, anche inferiore di una decina di milioni alla clausola di 38 milioni presente nel suo contratto.

Quest’oggi il giocatore ha incontrato i vertici della società in sede per discutere del suo futuro. All’estero il Valencia sembra attualmente una delle piste più calde, mentre in Italia, la Roma, sfumato Politano, continua a monitorare la situazione e potrebbe inserire Under, giocatore che interessa al Milan.

