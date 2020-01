Sembrava ormai cosa fatta, mancavano gli ultimi dettagli, ma quando non si riesce a trovare la formula adatta, chiudere le operazioni di mercato resta sempre un grande problema. Milan e Napoli non hanno raggiunto l’intesa per la cessione di Ricardo Rodriguez che, per ora, resta ancora un giocatore rossonero. Il club partenopeo non ha accettato l’obbligo di riscatto, preferendo la formula del diritto di riscatto che al Milan non è andata bene.

Sul terzino svizzero, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, ci sarebbe l’interesse del PSV che già in passato aveva formulato un’offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro.

