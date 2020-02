Definite le cessioni di Suso al Siviglia e Piatek all’Hertha Berlino, il Milan adesso sta procedendo alla chiusura della trattativa per il passaggio di Ricardo Rodriguez al PSV.

Il club olandese spinge per avere il terzino svizzero, vicino al Napoli nei giorni scorsi prima che l’operazione si arenasse. In caso di partenza dell’elvetico, il Milan avrebbe già il sostituto: si tratta di Matias Viña, terzino del Nacional Montevideo. Il club rossonero ha avanzato la sua offerta, ovvero un prestito oneroso a 1.5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 6.5 a determinate condizioni. Si attende la risposta del presidente del club di Montevideo nella mattinata uruguaiana e, in caso di esito positivo, il giocatore partirebbe subito per l’Italia per le visite mediche coi rossoneri.

