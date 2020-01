Dopo un anno esatto si è conclusa l’avventura di Piatek con la maglia del Milan, l’attaccante polacco è in procinto di trasferirsi all’Hertha Berlino, riuscito a convincere il Milan e soprattutto il giocatore.

Ventisette milioni più bonus l’offerta presentata oggi dal club tedesco, più alta rispetto a quella avanzata ieri che non aveva convinto i rossoneri. Questa sera la fumata bianca, con Piatek che partirà per Berlino tra stasera e domattina, sottoponendosi alle visite mediche, ultimo step prima della firma sul contratto. Trasferimento a titolo definitivo per il polacco, che dice così addio al Milan.

