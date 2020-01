Milan molto attivo nel mercato di gennaio. Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e la ricerca di un difensore, il club rossonero valuta attentamente anche le possibili offerte al capitolo cessioni. Nelle ultime ore l’Aston Villa si è fatto avanti per Krzysztof Piatek, mettendo sul piatto ben 30 milioni di euro. La formazione inglese, avrebbe individuato nel bomber polacco, in ombra con il Milan, il sostituto di Wesley Moraes, attaccante titolare ma attualmente fermo per infortunio.

Stessa sorte toccata al portiere Tom Heaton che il club inglese vorrebbe sostituire con un altro rossonero, Pepe Reina. Secondo il Daily Mail, il portiere spagnolo gradirebbe il ritorno in Premier League per giocare più minuti da titolare, ruolo che crede di poter ricoprire ancora con ottimi risultati.

