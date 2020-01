Il Milan cede Ricardo Rodriguez al PSV e si tutela con un nuovo acquisto. Sulla fascia sinistra, il ruolo di vice Theo Hernandez, sarà ricoperto dal classe 97 Antonee Robinsons, terzino americano in arrivo dal Wigan in queste ore. Le due società hanno trovato l’accordo per il trasferimento del giovane laterale che vanta già 7 presenze nella nazionale USA. Più giovane, con uno stipendio inferiore e soprattutto senza la pretesa di giocare titolare, Antonee Robinson potrà crescere alle spalle di un talento come Theo Hernandez che ricorda come struttura fisica e interpretazione del ruolo.

