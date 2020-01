Dopo la cessione di Suso al Siviglia, il Milan è pronto a chiudere l’operazione con l’Anderlecht per portare in Italia Alexis Saelemaekers. Il 20enne belga dovrebbe arrivare in prestito oneroso da 3.5 milioni con obbligo di riscatto fissato ad altri 3.5 milioni più ulteriori bonus che porterebbero la cifra a lievitare fino ad 8 milioni. Il calciatore vanta 16 presenze e 2 gol con l’Anderlecht in stagione, è un esterno duttile, capace di ricoprire tutti i ruoli della fascia destra potendo essere impiegato come terzino, esterno di centrocampo o ala.

