Secondo quanto riporta il quotidiano russo ‘Sport Express’, il Milan avrebbe fatto un tentativo per portare in Italia il talentuoso trenquartista russo Aleksey Miranchuk. I rossoneri avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto alla Lokomotiv Mosca, che però ha rispedito l’offerta al mittente. Non è da escludere però la possibilità che il discorso venga riaperto, con più calma, in estate.

