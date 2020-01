Ufficializzato e presentato oggi Zlatan Ibrahimovic, il Milan adesso si concentra sulla difesa, dove l’obiettivo principale è Todibo.

Il direttore sportivo Massara è volata in Spagna per incontrare di persona il giocatore, per conoscerlo bene anche dal punto di vista umano e capire le sue intenzioni. Il club rossonero ha intenzione di impostare un’operazione che vada oltre i prossimi sei mesi, per questo motivo intende valutare l’apertura del difensore blaugrana a rimanere al Milan anche nella prossima stagione. Una volta incassato il gradimento di Todibo, Boban e Maldini andranno all’assalto del Barcellona, provando a ingaggiare il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

