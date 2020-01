Il mercato del Milan si è un po’ fermato dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, lo svedese ha spostato gli equilibri rossoneri, dando forza e vitalità ad una squadra che sembrava alla deriva. Una boccata d’ossigeno di cui adesso Pioli sta beneficiando, prova ne sono le tre vittorie consecutive ottenute contro Cagliari, Spal e Udinese.

Mandano ancora nove giorni però alla chiusura della finestra invernale di mercato, per questo motivo Boban e Maldini continuano a seguire con interesse le vicende di Dani Olmo, talento spagnolo della Dinamo Zagabria. La concorrenza è agguerrita, il Wolverhampton ha già messo sul piatto 30 milioni che al momento però non hanno fatto vacillare i croati. In Germania c’è il Lipsia che spinge, proponendo 16 milioni e un ricco compenso agli agenti, elemento che potrebbe spostare a proprio favore la situazione.

Il Milan resta alla finestra, puntando sugli ottimi rapporti tra Boban e la Dinamo Zagabria, continui e costanti nelle ultime settimane. I rossoneri vorrebbero chiudere l’operazione a giugno senza superare i 20 milioni, anche se la società croata intende far cassa adesso. Toccherà al Milan dunque decidere e in fretta, perché Lipsia e Wolves premono eccome.

