Dopo una lunga giornata di trattative, nella quale il Parma è apparso irremovibile, la Juventus ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Dejan Kulusevski, che vestirà di bianconero solo dalla prossima stagione. Il Parma infatti ha rifiutato il prestito di Pjaca, mantenendo salda la propria posizione nel voler trattenere il calciatore fino alla fine del campionato. Dopo le visite mediche odierne, Juventus ed Atalanta hanno raggiunto il proprio accordo sulla base di 35 milioni (pagabili in 5 anni) più 9 di bonus. Il Parma ha ottenuto la possibilità di avere il giocatore in prestito gratuito fino al termine della stagione.

Di seguito il comunicato del club bianconero: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski a fronte di un corrispettivo di €35 milioni pagabili in cinque esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi €9 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2024. Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con il Parma Calcio 1913 S.r.l. un accordo per la cessione temporanea a titolo gratuito fino al 30 giugno 2020 del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore“.

Valuta questo articolo