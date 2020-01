Ufficializzato il colpo Kulusevski dopo pochi giorni di mercato, la Juventus ha decisamente rallentato, tenendo comunque ben dritte le antenne in cerca di occasioni da non lasciarsi sfuggire.

L’ultima in ordine di tempo potrebbe essere quella che corrisponde al nome di Ivan Rakitic, già accostato ai bianconeri la scorsa estate. Come qualche mese fa, anche questa volta potrebbe essere impostato nuovamente uno scambio con Federico Bernardeschi, finito in panchina con continuità. Le due società hanno già iniziato a discutere, nei prossimi giorni si capirà se l’operazione potrebbe arrivare alla fumata bianca.

