Nelle ultime ore sembrava doversi concretizzare un particolare scambio di terzini sulla corsia Torino-Parigi, ma l’affare sembra essere definitivamente saltato. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Juventus e PSG non scambieranno i rispettivi terzini De Sciglio e Kurzawa. I bianconeri non sembrano più convinti della bontà della trattativa e vorrebbero evitare di cedere un giocatore italiano, nonchè capace di giocare su entrambe le fasce, per ottenere un giocatore in scadenza di contratto.

