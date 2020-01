L’impatto di Adrien Rabiot con il calcio italiano non è stato dei migliori. Il talentuoso centrocampista francese non è riuscito ad imporsi con l maglia della Juventus, raccogliendo poche presenze nelle quali non ha mai stupito nè i tifosi nè Maurizio Sarri. Il francese, ritenuto comunque incedibile dalla Juventus e volenteroso di restare in bianconero, è finito nel mirino di Arsenal ed Everton. I Gunners vorrebbero sostituire il partente Granit Xhaka con l’ex PSG; i Toffees hanno sondato il terreno con la madre-agente del giocatore. Rabiot sembra volersi giocare le proprie chance per la restante parte della stagione, ma se la situazione non dovesse mutare, ogni discorso di mercato potrebbe spostarsi alla prossima estate.

Valuta questo articolo