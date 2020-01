Merih Demiral è finito nel mirino di Leicester e Borussia Dortmund, società pronte a fare carte false per avere il difensore centrale della Juventus.

Gli inglesi sono arrivati a mettere sul piatto ben 30 milioni di euro, un’offerta superata abbondantemente dai tedeschi, giunti addirittura a quota 40. Tanti soldi che, tuttavia, al momento non convincono i bianconeri a privarsi di Demiral, considerato un titolare nello scacchiere di Sarri. Leicester e Dortmund però non hanno nessuna intenzione di arrendersi, per questo motivo sono attesi ulteriori rilanci nei prossimi giorni.

