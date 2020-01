In vista della prossima stagione, la Juventus potrebbe blindare la porta con un top player di livello assoluto. Buffon probabilmente dirà addio, Szczesny si è dimostrato un portiere sicuro ed affidabile, ma potrebbe anche essere fonte di un’importante plusvalenza. Dalla Germania filtra dunque l’interesse dei bianconeri per Manuel Neuer, portiere che al Bayern Monaco sarà destinato a fare panchina del giovane Alexander Nübel, arrivato dallo Schalke in un’operazione che ricorda proprio l’arrivo di Neuer. Secondo la stampa tedesca fra le pretendenti all’estremo difensore tedesco ci sarebbe anche la Juventus.

