Emre Can e la Juventus sembrano destinati a dirsi addio. Il centrocampista tedesco è scivolato indietro nelle gerarchie della mediana bianconera con l’arrivo di Maurizio Sarri, con il quale il feeling non è mai sbocciato. Vista l’abbondanza di centrocampisti, con Rabiot e Ramsey che hanno bisogno di giocare maggiormente per ambientarsi, il tedesco è spesso relegato ad un ruolo di secondo piano che non risulta di suo gradimento.

Secondo ESPN, il Manchester United avrebbe messo Emre Can nel mirino per il mercato di gennaio. Il club inglese è in emergenza a centrocampo, visti gli infortuni di McTominay e Pogba e vorrebbe tutelarsi con un calciatore ‘futuribile’, ma che abbia già l’esperienza necessaria per giocare in una squadra che rincorre la zona Champions. Il giocatore interessa anche a PSG e Borussia Dortmund.

